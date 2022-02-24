В Дептрансе рассказали о принятых мерах после ДТП в Кленовском

Фото: Вечерняя Москва

Для повышения безопасности на проезжей части сотрудники ГИБДД и ДЖКХ проверяют состояние дорог, разметку и работу светофоров. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В Telegram-канале уточнили, что любые проблемы на дорогах оперативно устраняются. Помимо этого, сотрудники дорожных служб изучают схему движения транспорта и выбирают места, где можно установить новые светофоры и пешеходные переходы.

В случае с ДТП, произошедшем 3 февраля в Кленовском, где водитель грузовика примерно в семь утра наехал на пешехода, сотрудники дорожных служб предприняли меры для улучшения видимости светофора.

Дептранс в Telegram-канале призвал пешеходов на загородных дорогах быть внимательными, а водителей — ни в коем случае не превышать скорость.

На дорогах Москвы с 14 по 20 февраля было зарегистрировано 149 ДТП. В результате дорожных происшествий пострадали 137 человек, четверо погибли. Согласно статистике ГИБДД, самым аварийным днем прошедшей недели стал четверг — 57 ДТП.