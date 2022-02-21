Почти 150 человек пострадали в ДТП на минувшей неделе в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На дорогах Москвы с 14 по 20 февраля было зарегистрировано 149 ДТП. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

— Преобладающими видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 61 и 44 случая соответственно, — сказано в сообщении ведомства.

В результате дорожных происшествий пострадали 137 человек, четверо погибли.

Согласно статистике ГИБДД, самым аварийным днем прошедшей недели стал четверг — 57 ДТП.

— Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье, в этот день зарегистрировано 24 ДТП, — отмечают в ведомстве.

Также, по данным ведомства, за минувшую неделю на пешеходных переходах столичные водители совершили наезды на 19 человек. Еще пять ДТП произошло с участием велосипедистов и одно — с участием мототранспорта, передает Telegram-канал городской Госавтоинспекции.

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.