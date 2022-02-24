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Автоинспекторы поздравили столичных автолюбителей с 23 Февраля

Анастасия Колоскова

Происшествия
Автоинспекторы поздравили столичных автолюбителей с 23 Февраля
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

В День защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Юго-Восточного административного округа Москвы профилактическую акцию среди мужчин-автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Автоинспекторы не только поздравили водителей с праздником, но и напомнили о необходимости соблюдать дисциплину на дороге и проявлять вежливость к участникам дорожного движения.

В рамках акции сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и вручали водителям открытки со словами поздравлений и пожеланиями соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
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Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
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Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
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Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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