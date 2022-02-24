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Обвиняемый в 22 эпизодах мошенничества житель Черкесска предстанет перед судом

Анастасия Колоскова

Происшествия
Обвиняемый в 22 эпизодах мошенничества житель Черкесска предстанет перед судом
Фото: пресс-служба МВД России

В Черкесске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя аула Бесленей, обвиняемого в совершении 22 эпизодов мошенничеств. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

По версии следствия, за период с 2018 по 2021 годы жертвами мошенника стали более 22 жителей Карачаево-Черкесии. Мужчина предлагал им свои услуги укладки плитки и закупки стройматериалов, брал от них деньги, однако обязательства так и не выполнил.

Общая сумма ущерба составила более 352 тысяч рублей.

Раскрыть преступление удалось сотрудникам уголовного розыска. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, однако он пустился в бега. Фигуранта объявили в федеральный розыск, после чего его удалось задержать и взять под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщается на сайте «МВД Медиа».

До этого сообщалось, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех мужчин, которые обвиняются в хищении двух квартир умершего человека.

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