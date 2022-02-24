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Столичные полицейские перекрыли канал незаконной легализации иностранцев

Анастасия Колоскова

Происшествия
Столичные полицейские перекрыли канал незаконной легализации иностранцев
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, которая занималась фиктивной постановкой иностранцев на учет. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители установили, что злоумышленники за денежное вознаграждение выдавали всем желающим уведомления о прибытии иностранного гражданина, необходимые для легализации в России. За свои услуги они брали от 3 до 7 тысяч рублей. При этом они заведомо знали, что мигранты не будут проживать по указанному в документе адресу.

Полицейские задержали организатора незаконного бизнеса и четверых его соучастников, которые незаконно поставили на миграционный учет более тысячи мигрантов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

— Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — приводятся слова Ирины Волк на сайте «МВД Медиа».

До этого сообщалось, что московские полицейские арестовали троих злоумышленников, подозреваемых в нелегальной постановке на учет иностранных граждан по месту своего жительства.

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