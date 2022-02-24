В поездах из городов юга России в Москву организовали почти 4 тысячи допмест

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания «РЖД» организовала почти четыре тысячи дополнительных мест в поездах, следующих из городов юга России в Москву. Информация об этом появилась в Telegram-канале холдинга.

25 февраля РЖД предложат еще пять тысяч дополнительных мест. Рост спроса на на билеты никак не сказывается на их стоимости — цена на них фиксированная.

В Telegram-канале холдинга отметили, что дополнительные поезда в Москву будут ходить из городов Адлер, Анапа, Ростов, Краснодар, Новороссийск и Белгород. Более того, была также удвоена вместимость скоростного поезда «Ласточка» № 822С Имеретинский курорт — Краснодар-1.

До этого сообщалось, что находящихся на отдыхе в Анапе и Крыму туристов из-за приостановки авиасообщения доставят в свои регионы поездами и автобусами. Туристы из Анапы отправятся в ближайшие дни в свои регионы поездом. Им также будут полностью компенсированы расходы на отмененный вылет.

Из Крыма туристы сейчас могут выехать и на поездах, и на автобусах. Они также могут обращаться на горячую телефонную линию министерства курортов и туризма Республики Крым.