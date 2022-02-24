Туристов из Анапы и Крыма доставят в регионы поездами и автобусами

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Находящихся на отдыхе в Анапе и Крыму туристов из-за приостановки авиасообщения доставят в свои регионы поездами и автобусами. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

В ведомстве уточнили, что туристы из Анапы отправятся в ближайшие дни в свои регионы поездом. Им также будут полностью компенсированы расходы на отмененный вылет.

Из Крыма туристы сейчас могут выехать и на поездах, и на автобусах. Они также могут обращаться на горячую телефонную линию министерства курортов и туризма Республики Крым.

— Те, кому остро необходимо вернуться на материк, могут оставлять свои сообщения на горячей линии. Здесь же можно получить актуальную информацию и консультацию специалистов Минкурортов РК, — передает сообщение РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Отмечается, что государственные рейсы летать могут, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.