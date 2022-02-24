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Житель Черкесска незаконно зарегистрировал у себя 29 мигрантов

Анастасия Колоскова

Происшествия
Житель Черкесска незаконно зарегистрировал у себя 29 мигрантов
Фото: moscow-live

В Карачаево-Черкесской Республике правоохранители выявили факт нарушения миграционного законодательства. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба МВД республики.

Полицейские установили, что 63-летний житель Черкесска в период с января 2021 года по январь 2022 года незаконно зарегистрировал по месту своего жительства 29 иностранцев, среди которых граждане республик Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Армении.

По данному факту проводится проверка.

До этого стало известно, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, которая занималась фиктивной постановкой иностранцев на учет. Злоумышленники за денежное вознаграждение выдавали всем желающим уведомления о прибытии иностранного гражданина, необходимые для легализации в России. За свои услуги они брали от 3 до 7 тысяч рублей. Полицейские задержали организатора незаконного бизнеса и четверых его соучастников, которые незаконно поставили на миграционный учет более тысячи мигрантов.

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