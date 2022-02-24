Водитель наехал на 14-летнего подростка в Новой Москве

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Калужское шоссе дом 6 Карта всех событий

Неизвестный водитель наехал на 14-летнего ребенка на Калужском шоссе. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Telegramm-канале Госавтоинспекции Москвы.

В Telegramm-канале также уточнили, что инцидент случился при въезде на территорию торгового центра в Новой Москве.

На данный момент сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают местонахождение и личность водителя.

24 февраля сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. Уточняется, что в этот же день на Мелитопольской улице водитель автомобиля марки МАЗ, нарушив правила движения, сбил 83-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Тело мужчины обнаружили очевидцы и сообщили в полицию.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний гость столицы. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и заключили под стражу.