Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские задержали наркоторговца на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Полицейские задержали наркоторговца на юго-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Куликовская улица Карта всех событий

Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в столичном районе Северное Бутово. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

— Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» из незаконного оборота были изъяты наркотические средства — мефедрон и гашиш, — сообщила представитель ведомства.

30-летнего мужчину задержали возле одного из домов на Куликовской улице. При личном досмотре у него обнаружили 91 сверток в сумке и два свертка в карманах брюк с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что среди изъятых веществ было 60 граммов наркотического средства мефедрона и более 70 граммов гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

До этого стало известно, что сотрудники полиции в Раменском задержали мужчину, подозреваемого в хранении и продаже наркотиков.

Читайте также:
Полиция Наркотики Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте