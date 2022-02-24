Полицейские задержали наркоторговца на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Куликовская улица Карта всех событий

Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в столичном районе Северное Бутово. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

— Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» из незаконного оборота были изъяты наркотические средства — мефедрон и гашиш, — сообщила представитель ведомства.

30-летнего мужчину задержали возле одного из домов на Куликовской улице. При личном досмотре у него обнаружили 91 сверток в сумке и два свертка в карманах брюк с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что среди изъятых веществ было 60 граммов наркотического средства мефедрона и более 70 граммов гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

До этого стало известно, что сотрудники полиции в Раменском задержали мужчину, подозреваемого в хранении и продаже наркотиков.