Заправка с торговыми объектами появится в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Рязаново Карта всех событий

Автомобильная заправочная станция с торговыми объектами появится в Рязановском поселении Новомосковского административного округа (ТиНАО). Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что помимо АЗС на территории поселения строители также возведут объекты сервисного обслуживания. Общая площадь застройки составит три тысячи 654 квадратных метра.

На данный момент на месте работ находится автозаправочный комплекс с магазином, передает агентство городских новостей «Москва».

21 февраля появилась информация о том, что новая транспортная магистраль появится в ТиНАО в 2023 году. Дорога протянется от Южной улицы в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское. Окончание проектирования объекта транспортной инфраструктуры назначено на лето текущего года, а старт строительства — на осень 2022 года.

В рамках проекта предусмотрен ремонт прилегающих улиц и возведение выезда на Варшавское шоссе. Помимо этого, специалисты увеличат число транспортных полос до четырех на Южной улице и Залинейном переулке, а также оборудуют пешеходные зоны и установят современную систему наружного освещения.