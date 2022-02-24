Останкинская телебашня остановила работу для посетителей на неопределенный срок

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Останкинская телебашня в Москве приостановила свою работу для посетителей на определенный срок. Информация об этом появилась на официальном сайте телебашни.

— С 24.02.2022 посещение Останкинской телебашни временно приостановлено, о дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства, — уточняется в сообщении.

До этого сообщалось, что Останкинская башня поздравила москвичей с Днем защитника Отечества. В честь особой даты жители смогли увидеть видеооткрытку с 00:00 22 февраля. При этом с 00:00 23 февраля на медиафасаде появилось поздравление в честь Дня защитника Отечества, а с 17:00 до 23:00 стала доступна праздничная подсветка.

Видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!» транслировалось с 08:00 и продолжалось до 23:59. Надпись «Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!» появилась в ответ на фасаде метромоста.

3 февраля в РТРС сообщили, что видеооткрытка и праздничная подсветка появились на Останкинской телебашне в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. В компании уточнили, что видеооткрытку включили 4 февраля.