Подсветку в честь российских олимпийцев включат на Останкинской башне в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Видеооткрытка и праздничная подсветка появятся на Останкинской телебашне в поддержку российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети в четверг, 3 февраля.

В компании уточнили, что видеооткрытку включат 4 февраля.

— 4 февраля с 00 часов на медиафасадах Останкинской телебашни появится видеооткрытка в поддержку российских спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх. На открытке будут изображены эмблема Олимпийского комитета России, надпись «Пекин 2022» и пожелание «Удачи нашим олимпийцам!, — объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что торжественная подсветка загорится на телебашне в 17:00 пятницы, пишет РИА Новости Спорт.

В среду, 2 февраля, в столице КНР стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке. За три дня огонь побывает в Чжанцзякоу и Яньцине, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу вечером, 4 февраля, его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

В Пекине 4 февраля стартуют XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Несмотря на то что Игры в Пекине еще не начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.