Москвичка лишилась более полумиллиона рублей, доверив деньги «инвесторам»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичка стала жертвой интернет-мошенников, действовавших под видом инвесторов. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Увидев рекламу об инвестициях в интернете, 48-летняя жительница столицы перешла по ссылке и оставила заявку на обратный звонок.

После этого ей позвонил молодой человек, который предложил создать личный аккаунт для покупки акций. Пройдя по указанной ссылке, москвичка создала аккаунт, где указала персональные данные, в том числе номера телефона и реквизиты банковской карты.

Через время женщине вновь позвонил сотрудник, который рассказал, что ей нужно перевести три и 15 тысяч рублей. Та согласилась. После с ней связался якобы аналитик компании, который попросил номер банковской карты, на которую будут выводиться деньги. Он также убедил женщину взять в кредит 900 тысяч рублей для инвестирования. В банке москвичке отказали в кредите, после чего она обратилась в другую кредитную организацию и через мобильное приложение получила 370 000 рублей. Деньги женщина перевела «инвесторам», после чего внесла дополнительно 200 000 рублей.

Когда москвичка захотела вывести денежные средства с платформы, то сделать этого не смогла и обратилась в полицию. Общий ущерб пострадавшей составил 520 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Поиском подозреваемых занимаются правоохранители.

До этого сообщалось, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех мужчин, которые обвиняются в хищении двух квартир умершего человека.