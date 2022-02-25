Автоэксперт Бревдо назвал пять проблем с документами, при которых машину нельзя покупать

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Иногда, чтобы принять решение об отказе от покупки конкретного подержанного автомобиля, не нужно даже смотреть на машину: достаточно внимательно изучить документы. О том, что должно насторожить потенциального покупателя, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Дубликат ПТС

Дубликат паспорта транспортного средства (ПТС) — не очень хороший признак подержанной машины, уверен специалист.

— Причина смены обычно отображается в новом ПТС, поэтому лучше на нее обратить внимание: по утере или еще почему-то еще. Для старой машины это более логично, потому что, скорее всего, у нее было много владельцев, и в какой-то момент ПТС закончился. Неоригинальный ПТС выглядит подозрительно, если машина новая и по базе значатся два владельца. В таком случае это сигнал, чтобы быть повнимательнее, выбирая эту машину, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Продает не собственник

По словам Бревдо, еще один повод задуматься об отказе от покупки — продавец говорит, что он собственник, но в документах указано другое имя.

— Скорее всего, это перекуп или человек по какой-то еще причине продает не свою машину. По документам человек может быть собственником, а на учете не стоит. В принципе, здесь ничего страшного нет, но в последнее время люди стараются избегать машин, которые стоят на учете не на продавца, — рассказал специалист.

Владелец не предоставляет VIN

Отказ продавца от предоставления VIN-номера говорит о возможных проблемах с машиной, предупредил Бревдо.

— Если вы общаетесь по телефону или через сайт с продавцом и он по каким-то причинам не хочет скидывать VIN, то это должно насторожить. От него не убудет, если он его даст, а у вас появляется возможность «пробить» машину по базам проверки автомобилей. Это позволит узнать, есть ли на машине обременения, значится ли она в залоге, работала ли в такси, какие были выплаты по страховым случаям или расчеты выплат, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, если расчеты страховых выплат были, это означает, что машина была в ДТП, о чем продавец умалчивает.

Нет документов об обслуживании

Если машина новая или только сошла с гарантии, а у нее нет подтверждающих обслуживание документов, то это должно насторожить, уверен автоэксперт.

— Обычно в сервисной книжке все это отображается. Если сервисная история максимально непрозрачная, это тоже тревожный звоночек, — предупредил Бревдо.

Несовпадение документов и номеров

Важно, чтобы указанные в документах и фактические номера автомобиля были одинаковыми, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Это совсем очевидные вещи, но, если в документах одни номера, а на машине другие, то это не та машина, которую вам продают. При наличии VIN есть разные способы проверить чистоту машины. Важно, чтобы, покупая машину, вы смогли поставить ее на учет на себя. Для этого на машине не должно быть ограничений регистрационных действий, которые могут быть связаны с какими-то задолженностями владельца, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что если на автомобиль наложены ограничения регистрационных действий, новый владелец не сможет поставить машину на учет в ГИБДД. Такие ограничения могут быть вызваны разными причинами: например, у владельца есть неоплаченные штрафы.