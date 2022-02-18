Автоэксперт объяснил, стоит ли покупать машины из Китая

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Китайские автомобили некоторых марок, продающиеся в России, сравнились по ценам с машинами похожего класса от более известных брендов. Однако на вторичном рынке машину из Китая по-прежнему сложно продать: недоверие к ним сохраняется. Если не учитывать этот фактор, современный китайский автомобиль может стать удачным приобретением. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

По его словам, китайские автомобили в России до сих пор рассматриваются как некая экзотика.

— Есть приверженцы этих марок, есть те, кто их активно отрицает. На самом деле, суть очень простая: добротный китайский автомобиль не будет стоить сильно дешевле европейского, японского или корейского. Компоненты, из которых собирается полноценный современный автомобиль, производятся глобальными поставщиками. Если человек готов поступиться качеством и искать что-то подешевле, то уровень автомобиля будет соответствующий, — заметил собеседник «ВМ».

Про надежность китайских автомобилей в целом говорить сложно: китайские компании очень активно обновляют модельный ряд, и новинки нередко не имеют ничего общего с предшественниками, подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что новые модели чаще отличаются высоким качеством.

— Хороший китайский автомобиль собран на компонентах глобального международного уровня и, как правило, здесь вопрос только в сочетании этих компонентов. Как таковые основные узлы быстро отказывать не должны. Пока среди новых китайских машин такого ужаса, как был восемь-десять лет назад, я не встречал. Часто была такая проблема, как хромированные детали, которые после первой московской зимы покрывались небольшими точками, мутнели, теряли блеск — такого не наблюдается. Так что говорить о какой-то первичной надежности уже можно, — рассказал специалист.

Серьезный минус автомобилей из Китая: проблемы при продаже на вторичном рынке, заметил Урюков. Из-за предубеждений российских автовладельцев китайские машины быстро теряют в цене, это касается даже новых моделей, подчеркнул эксперт.

Как отметил собеседник «ВМ», при покупке китайского автомобиля на вторичном рынке нужно обязательно искать статистику по конкретной модели. Некоторые машины продавались в России буквально несколько месяцев, запчасти к ним уже не найти, их не привозят даже под заказ, потому что за это время сама компания-производитель несколько раз сменила модельный ряд.

На те марки, которые уже не первый год присутствуют в России, можно найти запчасти, подчеркнул Урюков.

— У нас представлены Haval, который раньше был Great Wall (можно сказать, премиальное подразделение, которое активно действует в России), марка Chery и премиальный бренд Exeed, который вырос из нее, и компания Geely (тесно сотрудничает с Volvo). Наверное, это сейчас ведущая тройка производителей, которых можно рассматривать как производителей автомобилей мирового уровня. У них налажены поставки компонентов, есть сервисная сеть и разработаны каталоги запчастей. С ними уже привыкли работать и сторонние поставщики на рынке постгарантийного обслуживания, — рассказал собеседник «ВМ».

Цены на качественные китайские автомобили сопоставимы со стоимостью машин аналогичного класса от более популярных брендов, заметил специалист. В будущем их цена будет зависеть от тех же законов, которым подвержен автомобильный рынок в целом. Однако китайские производители испытывают меньший дефицит электронных компонентов и могут осуществлять более-менее регулярные поставки дилерам, что, возможно, позволит влиять на ценовую политику, заключил Урюков.