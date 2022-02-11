Автоэксперт назвал пять опасных ошибок водителя, которые приводят к ДТП

Фото: Depositphotos

Использование телефона, езда в неудобной обуви, употребление пищи за рулем, музыка в наушниках, а также слишком высокая скорость движения — такие факторы могут привести к аварии. Кроме того, серьезно повышает риск попадания в ДТП низкая подготовка водителя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

Специалист отметил, что многие водители отвлекаются на смартфоны во время езды.

— Этому способствуют вялое движение в городе и довольно плотный трафик. Когда, казалось бы, заняться нечем, почему бы и не «залипнуть» в гаджете. Это основная причина мелких ДТП в городе — когда человек отвлекается и просто не успевает вовремя среагировать на обстановку, в результате чего происходит легкое столкновение, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Слишком быстрая езда — опасная привычка, которая проявляется у многих водителей при движении на загородных трассах, заметил эксперт. В этом случае человеку кажется, что дорога свободна, поэтому можно выполнять резкие перестроения и другие маневры. Однако нередко это приводит к возникновению аварийной ситуации, выйти из которой не получается, предупредил Урюков.

Специалист обратил внимание, что перед поездкой на автомобиле важно выбрать правильную обувь.

— Есть традиционные советы, согласно которым нельзя ездить на каблуках, в пляжных тапочках и так далее. Это, конечно, все правильно, потому что обувь должна быть удобной и безопасной, она должна фиксироваться на ноге. Всегда между ногой водителя и педалью есть четкая связь, если она нарушится, мы получаем аварийную ситуацию, — рассказал Урюков.

По словам специалиста, гонщики выбирают для экстремальной езды такую обувь с тонкой подошвой, которая облегает ногу и позволяет чувствовать малейшее перемещение педали. Это идеальный вариант. Однако обычным водителям не всегда удобно переобуваться, подчеркнул эксперт.

Употребление пищи за рулем, хоть и несильно, но повышает вероятность попадания в ДТП, отметил Урюков. То же самое относится к любым действиям, при которых водитель вынужден управлять машиной одной рукой.

— В свое время мы проводили эксперимент, который позволял выяснить, насколько то или иное действие за рулем опасно для водителя. Мобильный телефон — без преувеличения опасная штука. Что касается еды или каких-то других факторов, то кто-то, к примеру, любит одной рукой четки перебирать. Это влияет меньше, потому что человек в любом случае смотрит на дорогу и контролирует ситуацию. Это тоже отвлекающий фактор, но не настолько весомый, как разговор по телефону или написание сообщений, — рассказал Урюков.

Может привести к ДТП прослушивание музыки в наушниках, предупредил специалист. Современные машины обладают хорошей шумоизоляцией, однако посторонние звуки во время езды все равно слышны. Так, «писк» шин может сообщить о том, что автомобиль начал скользить, а музыка в наушниках не даст водителю вовремя понять, что происходит, заметил специалист.

Плохая подготовка водителя резко повышает вероятность попадания в аварию, отметил собеседник «ВМ».

— Несмотря на все реформы автошкол в России, новые учебные программы и усложнение экзаменов, качество подготовки водителей очень сильно страдает. Дорожные условия крайне переменчивы и сложны, есть дополнительные факторы организации движения в крупных городах, таких как Москва, которые тоже требует от водителя определенного уровня знаний и подготовки. Это все приводит к тому, что человек просто теряется за рулем и иногда не может адекватно отреагировать на ситуацию, — заключил эксперт.