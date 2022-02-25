Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хакеры Anonymous объявили кибервойну России

Виктория Храменкова

В мире
Хакеры Anonymous объявили кибервойну России
Фото: pexels.com/Markus Spiske

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.

— Коллектив Anonymous официально объявляет войну России, — следует из заявления, опубликованного в Twitter данной группировки.

Также к своему обращению хакеры добавили хештег «Ukraine».

Вечером, 24 февраля, сообщалось, что сайт телеканала RT подвергся DDoS-атаке. Отмечается, что порядка 30 процентов адресов, с которых совершаются данные атаки, находятся в Соединенных Штатах Америки.

Также в этот день поступали жалобы на работу сайта Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергался DDoS-атаке.

16 февраля сообщалось, что сайт Минобороны Украины подвергся DDoS-атаке. По данным министерства, атака максимально нагружает сервер, с помощью которого работает сайт. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не имеет отношения «ни к каким DDoS-атакам», в том числе на Украине. Он уточнил, что в Кремле не располагают информацией по этому поводу.

Читайте также:
хакеры Россия кибератаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте