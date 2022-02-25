Хакеры Anonymous объявили кибервойну России

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Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.

— Коллектив Anonymous официально объявляет войну России, — следует из заявления, опубликованного в Twitter данной группировки.

Также к своему обращению хакеры добавили хештег «Ukraine».

Вечером, 24 февраля, сообщалось, что сайт телеканала RT подвергся DDoS-атаке. Отмечается, что порядка 30 процентов адресов, с которых совершаются данные атаки, находятся в Соединенных Штатах Америки.

Также в этот день поступали жалобы на работу сайта Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергался DDoS-атаке.

16 февраля сообщалось, что сайт Минобороны Украины подвергся DDoS-атаке. По данным министерства, атака максимально нагружает сервер, с помощью которого работает сайт. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не имеет отношения «ни к каким DDoS-атакам», в том числе на Украине. Он уточнил, что в Кремле не располагают информацией по этому поводу.