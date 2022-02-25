В Москве для технологического бизнеса подготовили интенсивный курс обучения

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Открыт прием заявок на участие в программе по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow при поддержке Агентства инноваций Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина в пятницу, 25 февраля.

— Программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень. По итогам обучения выпускники презентуют свои проекты инвесторам, представителям корпораций и города, — уточнила она.

По словам заммэра, заявку на участие в программе можно подать до 10 апреля, список резидентов опубликуют 24 мая. Присоединиться к интенсиву могут предприниматели с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом, а также стартапы, у которых пока нет продаж. Сергунина уточнила, что участие в программе поможет разработчикам наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний.

Более того, резидентам предоставят доступ к технохабу на «Красном Октябре», где можно воспользоваться коворкингом, провести деловые встречи и другие тематические мероприятия.

В 2021 году 111 компаний-участников программы увеличили выручку от своих продуктов в три раза и привлекли к своим разработкам 970 миллионов рублей. Помимо этого, 10 проектов впервые вышли на мировой рынок.

24 февраля Сергунина анонсировала мастер-классы для учеников школ искусств в честь юбилея Скрябина.