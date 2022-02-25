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Столичные коммунальщики готовы к изменениям погоды

Михаил Алимов

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Столичные коммунальщики готовы к изменениям погоды
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Коммунальщики Москвы готовы к изменениям погоды и оттепели. Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Жителей столицы до конца недели ожидает переменчивая погода. Днем температура воздуха будет подниматься до плюс двух градусов, а ночью может похолодать до минус семи. Из-за этого могут образоваться подтопления и гололедица.

Специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети. При необходимости посыпают опасные участки противогололедными реагентами, чистят водоотводящие системы и организуют беспрепятственный отвод талых вод. Продолжается уборка и вывоз снега, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в пятницу, 25 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Однако осадков не прогнозируется. В Москве днем температура воздуха прогреется до плюс четырех градусов, а ночью похолодает до минус четырех. Синоптики предупреждают о возникновении гололедицы на дорогах.

В Подмосковье днем прогнозируется от минус одного до плюс четырех градусов. Ночью температура опустится до минус семи.

Также в этот день ожидается южный ветер. Его скорость составит 6-11 метров в секунду.

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