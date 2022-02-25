Синоптики рассказали о погоде в столице 25 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 25 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Однако осадков не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем температура воздуха прогреется до плюс четырех градусов, а ночью похолодает до минус четырех. Синоптики предупреждают о возникновении гололедицы на дорогах.

В Подмосковье днем прогнозируется от минус одного до плюс четырех градусов. Ночью температура опустится до минус семи.

Также в этот день ожидается южный ветер. Его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до конца следующей недели в Москве снежный покров может сократиться до 13 сантиметров. Обычно такой показатель соответствует началу апреля.

Ранее метеоролог Александр Шувалов поделился, что в выходные дни 26 и 27 февраля в Москве не ожидается серьезного похолодания. Дневная температура составит от одного до трех градусов по Цельсию выше нуля.