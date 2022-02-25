Эксперт спрогнозировал преждевременное уменьшение слоя снега в марте

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До конца следующей недели в Москве снежный покров может сократиться до 13 сантиметров. Обычно такой показатель соответствует началу апреля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Также он заявил, что до конца февраля в регионе будут наблюдаться температурные аномалии, поскольку в текущем месяце температура на пять градусов выше нормы.

— В ночь на пятницу в Москве, в условиях малооблачной погоды, воздух остынет до минус трех-пяти градусов, по области подморозит до минус семи. Днем в воздух в столице успеет прогреться до плюс двух-четырех градусов, по области будет от нуля до плюс пяти, — сообщил синоптик в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, он добавил, что в субботу показания термометров почти не изменятся, однако небо нахмурится, а вот в воскресенье из-за туч снова выглянет солнце.

— При этом снежный покров, который сейчас составляет 18 сантиметров, а это уже вдвое меньше положенного, до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает аж в первые числа апреля, — заключил Тишковец.

Ранее метеоролог Александр Шувалов поделился, что в выходные дни 26 и 27 февраля в Москве не ожидается серьезного похолодания. Дневная температура составит от одного до трех градусов по Цельсию выше нуля.