Ефимов: Почти 15 тысяч лифтов выпустили на столичных предприятиях в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2021 году четыре столичных предприятия произвели почти 15 тысяч лифтов. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Согласно данным Росстата, в прошлом году в России произвели 31,2 тысячи лифтов, почти половину — 14,7 тысячи — в Москве. В городе работает четыре производителя лифтов, а также одно крупное предприятие, специализирующееся на выпуске лебедок. Всего на них трудятся более пяти тысяч человек, — рассказал он.

По его словам, столичные подъемники используют во многих федеральных округах. Их устанавливают в жилых домах, социальных учреждениях.

Лифты производят в городе «Московское электрооборудование и лифты», «Мослифт», Карачаровский механический и Щербинский лифтостроительный заводы.

— Щербинский завод ежегодно производит более 8,5 тысячи лифтов, поставляя их по всей стране. Только в 2021 году свыше 3,2 тысячи единиц направили в Центральный федеральный округ, 1,3 тысячи из которых в Москву. Эти лифты будут установлены в жилых домах, больницах и вузах, — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Лифты соответствуют всем современным стандартам, оснащены видеокамерами, передает официальный сайт мэра Москвы. Московские предприятия поставляют их в дома по программе реновации жилья, сообщил генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев.

До этого Ефимов сообщил, что в 2021 году московские компании перечислили в федеральный бюджет почти 1,6 триллиона рублей в качестве налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 30,8 процента больше, чем в 2020 году и на 44,5 процента больше, чем в 2019 году.