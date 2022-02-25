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В ДНР сообщили о тяжелораненом мужчине после обстрела ВСУ

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о тяжелораненом мужчине после обстрела ВСУ
Фото: denis-pushilin.ru

Мужчина в Донецке получил тяжелые ранения после обстрела украинскими силовиками. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

— В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, дом 63 квартира 39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр, — передает сообщение РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу от 25 февраля сообщил, что в стране за последние 24 часа погибли 137 военных, еще 316 получили ранения. По словам украинского лидера, он «остался один со своим народом».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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