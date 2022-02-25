Зеленский сообщил, что за последние сутки погибли 137 украинских военных

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу от 25 февраля сообщил, что в стране за последние 24 часа погибли 137 военных, еще 316 получили ранения.

По словам украинского лидера, он «остался один со своим народом».

— Мы не боимся говорить с Россией обо всем, о гарантиях безопасности, о нейтральном статусе Украины. Важно: какими будут гарантии и какие именно страны их дадут, — подытожил политик.

25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте президента. Известно, что он постановил провести ее в течение трех месяцев. Данное решение, по словам президента Украины, было связано с военной «агрессией» России против Украины, а также с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.