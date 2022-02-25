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Завершились основные строительно-монтажные работы на путепроводе в районе улицы Маресьева

Михаил Алимов

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Завершились основные строительно-монтажные работы на путепроводе в районе улицы Маресьева
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Маресьева Карта всех событий

В районе примыкания к улице Маресьева участка магистрали от Лухмановской улицы до границ города завершены основные строительно-монтажные работы. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Завершено бетонирование основных конструкций путепровода. Ведется строительство боковых проездов в районе путепровода, которые обеспечат выезд в сторону улицы Маресьева и в сторону области, — рассказал он.

Специалисты строят автотрассу от Лухмановской улицы до границы с Московской областью. Там возведут 12,9 километра дорог, несколько путепроводов, шумозащитных экранов и три подземных перехода, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Мэр Москвы поставил задачу в 2023 году завершить строительство дороги для соединения Северо-Восточной хорды с перспективной магистралью Москва — Нижний Новгород — Казань, — резюмировал Загрутдинов.

До этого глава департамента заявил, что специалисты завершили возведение путепровода «Текстильщики-1» на юго-востоке Москвы. Он отметил, что транспортный объект расположится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Здесь уже уложили асфальтобетонное покрытие и открыли рабочее движение транспорта.

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