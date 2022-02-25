Сергей Собянин подвел итоги работы портала «Наш город» за 10 лет

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Портал «Наш город» работает в Москве уже десять лет и он во многом превосходит зарубежные аналоги. Это уникальный сайт, с помощью которого горожане решают волнующие их проблемы, обращают внимание властей на те вещи, которые требуют незамедлительного внимания. Об этом в пятницу, 25 февраля, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

— Первая версия портала начала работать 17 октября 2011 года. Тогда с его помощью можно было оповестить о ненадлежащем качестве и несоблюдении сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и исправить ситуацию за считанные дни. Теперь функционал «Нашего города» стал намного шире. Количество проблемных тем выросло с десятка до 226 и охватило все отрасли городской жизни, — отметил глава города.

За годы работы портала удалось решить более 5,6 миллиона проблем. Из них 456 тысяч жалоб на неубранные дворовые территории, 297 тысяч перегоревших лампочек в многоквартирных домах, 284 тысячи обращений по поводу ям и выбоин на дорогах, а также 267 тысяч жалоб на неубранные подъезды.

К проекту присоединились уже более 1,8 миллиона москвичей. Каждый день они присылают по 4,3 тысячи сообщений в день, решаются около трех тысяч проблем.

С помощью портала «Наш город» взаимодействие горожан с властью стало намного эффективнее —интересующие вопросы решаются в срок до восьми дней, но чаще всего москвичам приходится ждать не более одного-двух. За устранением проблем следят независимые модераторы. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей или иных нарушений виновникам грозит персональная ответственность.

— В 2022 году запланирована дальнейшая модернизация сайта и мобильного приложения «Наш город»: обновится дизайн и будет упрощен классификатор проблемных тем, благодаря чему пользоваться порталом станет еще удобнее, — резюмировал Собянин.

До этого правительство Москвы утвердило планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год. На эти цели было дополнительно выделено 4,39 миллиарда рублей из бюджета столицы. Всего за 2022 год планируется провести благоустройство 2730 городских объектов, среди них 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2322 дворовые территории.