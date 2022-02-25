Ростуризм 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком

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Ростуризм сообщил, что в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, в общей сложности акцией воспользовались около 700 тысяч жителей России. Всего они купили туров с кешбэком на сумму 12 миллиардов рублей. На карточки россиянам при этом вернулось свыше 2,5 миллиарда рублей.

— Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать, — цитирует Догузову РИА Новости.

С 18 января стартовал новый этап программы туристического кешбэка (частичного возврата денег за путешествия по России). Выгодные условия будут действовать до 12 апреля 2022 года. Об условиях программы «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Тогда условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы — до 1 июня. Он также посоветовал не ограничиваться традиционными направлениями: Сочи, Крым, Санкт-Петербург.