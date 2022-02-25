Новую методику лечения болезни Паркинсона разработали в Петербурге

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Петербургские медики начали использовать новую методику при лечении пациентов с болезнью Паркинсона.

Специалисты больницы № 40 Курортного района, Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова и Военно-медицинской академии имени Кирова проводили исследования новой методики в течение десяти лет.

В настоящее время лечение с использованием нового подхода проходят восемь пациентов с хроническим нейродегенеративным недугом, передает издание «Невские новости».

Пациентам устанавливают гастростому, с помощью которой все лекарственные препараты подают в тонкую кишку, непосредственно к месту всасывания. Помпа подает препарат с заданной скоростью. Таким образом, появляется возможность обеспечить постоянную нужную концентрацию препарата в крови.

— Это спасает больных от непрогнозируемых и неожиданных периодов «выключения». Мы считаем, что данная методика обеспечила настоящий прорыв в терапии болезни Паркинсона, — объяснила руководитель отдела клинических исследований больницы № 40 Алина Агафьина.

До этого сообщалось, что российские ученые намерены создать монокристаллы для точной диагностики рака.