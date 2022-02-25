В России за сутки заболели коронавирусом 123 460 человек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России заболели коронавирусом еще 123 460 человек. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Значительно выросло число госпитализаций — в больницу попали 14 937 человек, что на 73 процента больше, чем днем ранее.

Количество смертельных случаев составило 787. Российские медики вылечили еще 167 310 пациентов — это на 22,6 процента больше, чем 24 февраля.

Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса заболели 16 052 028 человек. Умерли от этого диагноза 349 365, а полностью выздоровел 13 139 971 пациент, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие заболевания чаще всего возникают после коронавирусной инфекции и как предупредить серьезное воспаление. По словам эксперта, чаще всего коронавирус приводит к воспалению среднего уха. Владимир Зайцев подчеркнул, что запускать воспаление нельзя, так как может произойти прорыв гноя и разрыв барабанной перепонки. Чаще всего заболевания, связанные с воспалением уха, возникают у людей с хроническими лор-заболеваниями или с широкой и короткой слуховой трубой.