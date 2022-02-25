Юрий Стоянов рассказал, как проходят съемки «Гостей из прошлого»

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

В настоящее время продолжаются съемки второго сезона комедийного сериала «Гости из прошлого», полюбившегося зрителям. В перерыве между съемками актер Юрий Стоянов рассказал об участии в проекте.

— Команда для меня знакомая, поскольку это второй сезон. У нас новый режиссер и оператор. Очень славные креативные и толковые люди. Актерская команда претерпела небольшие изменения, потому что добавляются новые персонажи, — рассказал он в комментарии Nation News.

Он отметил, что много съемок проходили на природе, важны были зимние пейзажи.

Стоянов добавил, что пока сложно сказать, выйдет ли третий сезон сериала, этот вопрос будут решать менеджеры и создатели.

Актер также отметил, что в марте будет принимать участие в съемках второго сезона «Вампиров средней полосы», а летом у него запланированы две театральные постановки.

До этого Юрий Стоянов рассказал, как встреча с Ильей Олейниковым изменила его жизнь.