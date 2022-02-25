Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Третью новостройку в Дмитровском районе передали под заселение по программе реновации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Третью новостройку в Дмитровском районе передали под заселение по программе реновации
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Долгопрудная улица Карта всех событий

Третью новостройку, построенную в Дмитровском районе на севере Москвы, передали под заселение. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— По программе реновации в Дмитровском районе начинается заселение третьего жилого корпуса на Лобненской улице (дом 13, корпус 2). Смотровые ордера направлены жителям трех пятиэтажек на Дмитровском шоссе (дом 141, корпус 1) и Долгопрудной улице (дома 3 и 9). Позднее, в марте текущего года, смотровые ордера предложат жителям, проживающим на улицах Вагоноремонтная (дома 11 и 9/25) и Долгопрудная (дом 5), — рассказал руководитель департамента.

По его словам, в Дмитровском районе участниками программы реновации стали 11,6 тысячи горожан. На этой территории будут расселены и снесены 55 зданий, площадь которых составляет почти 180 тысяч квадратных метров.

Сергей Левкин напомнил, что до этого в районе стартовало расселение дома 10 на Долгопрудной улице и двух пятиэтажек на Карельском бульваре (дома 14/16 и 18).

Жители эти домов переезжают в новостройки, возведенные на этой же улице (дома 7 и 12).

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 127 гектаров.

Читайте также:
Сергей Левкин переселение семей Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте