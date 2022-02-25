Третью новостройку в Дмитровском районе передали под заселение по программе реновации

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Долгопрудная улица Карта всех событий

Третью новостройку, построенную в Дмитровском районе на севере Москвы, передали под заселение. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— По программе реновации в Дмитровском районе начинается заселение третьего жилого корпуса на Лобненской улице (дом 13, корпус 2). Смотровые ордера направлены жителям трех пятиэтажек на Дмитровском шоссе (дом 141, корпус 1) и Долгопрудной улице (дома 3 и 9). Позднее, в марте текущего года, смотровые ордера предложат жителям, проживающим на улицах Вагоноремонтная (дома 11 и 9/25) и Долгопрудная (дом 5), — рассказал руководитель департамента.

По его словам, в Дмитровском районе участниками программы реновации стали 11,6 тысячи горожан. На этой территории будут расселены и снесены 55 зданий, площадь которых составляет почти 180 тысяч квадратных метров.

Сергей Левкин напомнил, что до этого в районе стартовало расселение дома 10 на Долгопрудной улице и двух пятиэтажек на Карельском бульваре (дома 14/16 и 18).

Жители эти домов переезжают в новостройки, возведенные на этой же улице (дома 7 и 12).

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 127 гектаров.