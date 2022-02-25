Премьер Грузии заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

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Грузия не намерена вводить политические и экономические санкции против России. Она исходит из собственных национальных интересов. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

— Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против России - прим. «ВМ»). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, — передает его слова ТАСС.

Он также добавил, что в ситуации с Украиной Грузии не грозит никакая опасность.

До этого Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении ЕС. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В заявлении уточняется, что ограничительные меры вводятся в отношении депутатов, которые проголосовали за поддержку признания ДНР и ЛНР, и в отношении высокопоставленных лиц, якобы сыгравших роль в подрыве суверенитета Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.