Нутрициолог назвал продукты, которые помогут справиться с простудой

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о том, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы как можно скорее выздороветь.

При высокой температуре, когда не хочется есть, нужно соблюдать питьевой режим — более двух литров воды в день. Можно пить морс из малины, компоты и чаи. Лучше всего готовить морс при температуре 50–60 градусов и дать ему настояться сутки.

— Мы сохраняем в морсе витамин С и салициловую кислоту. Исследования показали, что на день можно сократить пребывание в постели, если вы пьете морсы при болезни, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Лимоны и апельсины содержат много витамина С, а их запах стимулирует аппетит, поэтому эти фрукты нужно включать в рацион больного.

Мед, по словам эксперта, — это король питания, в нем содержится 250 веществ. Нужно растворить ложку меда в небольшом количестве горячей воды и выпить смесь. Также нужно есть продукты, богатые цинком, селеном и витамином D.

— Можно потреблять эти вещества в виде таблеток, а можно из продуктов: рыбы, печени трески, сливочного масла. Цинк содержится в сыре, говяжьей печени и кедровых орехах. Селен в большом количестве содержится в бразильском орехе. Более низкокалорийная альтернатива — отруби. Селен помогает вырабатывать интерфероны, которые борются с вирусами, — пояснил нутрициолог.

Включать в рацион пищу с трансжирами не следует — она повышает риски смертности от сердечно-сосудистых катастроф. Рафинированные сахара поддерживают жизнедеятельность бактерий и стимулируют их рост, поэтому от сладкого, выпечки и быстрых углеводов необходимо будет отказаться.

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