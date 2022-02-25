Рафик Загрутдинов: Услугу по выдаче разрешений на перемещение отходов строительства переведут в электронный вид

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Госуслугу по выдаче разрешений на перемещение отходов строительства, сноса и грунтов переведут в электронный вид. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— С 1 июня 2022 года Департаментом строительства города Москвы госуслуга по выдаче разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, будет предоставляться только в электронном виде, — рассказал он.

По словам Загрутдинова, услуга будет предоставляться на официальном портале мэра и правительства Москвы. Это упростит оформление, переоформление и закрытие разрешений.

Новый порядок обращения с отходами строительства, сноса и грунтов и административный регламент предоставления госуслуги по выдаче разрешений действует в столице с 1 октября 2020 года. Контроль за соблюдением порядка обращения с отходами и автоматизацию оформления разрешений обеспечивает информационная система АИС «ОССиГ».

В июне 2021 года заработало мобильное приложение «Мобильный КПТС» для контроля вывоза отходов с объектов строительства по государственному заказу.

По словам Рафика Загрутдинов, движение грузового транспорта в режиме реального времени контролируется с помощью системы спутниковой навигации. Кроме того, на всех объектах приема отходов установлены контрольно-измерительные пункты, которые распознают госномер автомобиля и с помощью весового оборудования определяют массу груза, по которой в случае корректности рейса и происходят взаиморасчеты с подрядными организациями.

— Оплате подлежат только рейсы автомобилей, по которым отходы строительства доставлены на утилизацию без нарушений порядка. За 2021 год оформлено более 2500 разрешений, из них порядка 70 процентов — на объекты государственного заказа. С помощью АИС «ОССиГ» в 2021 году с объектов строительства по госзаказу уже зафиксировано более 570 тысяч рейсов транспортных средств с массой отходов более 13,2 миллиона тонн, — отметил руководитель департамента.

С начала 2022 года автоматизированный контроль обращения с отходами строительства и сноса распространился на всех производителей отходов Москвы и на перевозчиков отходов.

До этого сообщалось, что Московская область повысит штрафы за невывоз мусорных отходов в десять раз: до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку. Списывать с региональных операторов их будут автоматически.