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Метеоролог призвал не ждать потепления в грядущие выходные

Ирина Игнатенко

Общество
Метеоролог призвал не ждать потепления в грядущие выходные
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в грядущие выходные в европейской части России будет облачно, возможен сильный ветер.

— В субботу и воскресенье, 26 и 27 февраля, с запада выдвигается очередная ложбина. Будет более ветреная и пасмурная погода. Ночные температуры подрастут. Утром будет минус один–три градуса, — отметил он в комментарии НСН.

Дневные температуры будут находиться в пределах положительных значений, но сильного тепла ждать не стоит.

Шувалов добавил, что в начале марта москвичей ждет солнечная погода, настанет период антициклона. Он продержится несколько дней и принесет с собой солнце. Возможно, солнечная погода сохранится и 8 марта.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

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