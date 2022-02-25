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Медики назвали десять опасных болезней, которые угрожают любителям соленого

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики назвали десять опасных болезней, которые угрожают любителям соленого
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Эксперты перечислили десять смертельно опасных болезней, которые угрожают любителям соленого. Медики отмечают, что привычка класть большое количество соли в пищу может привести к проблемам со здоровьем.

За день можно съедать не больше пяти граммов соли — это равно одной чайной ложке. Но часто люди превышают эту норму, так как соль содержится во многих продуктах.

Избыток соли ведет к расстройствам аутоиммунного характера, а также гипертиреозу, гипотиреозу, зобу. Соль, по словам медиков, может быть опасна и для беременных женщин: у ребенка могут возникнуть проблемы с головным мозгом.

Также у любителей соленого могут развиваться гипертония, почечная недостаточность. Соль может привести к набору лишнего веса, появлению болей в суставах, сердечной недостаточности, инсульту, раку желудка, остеопорозу, передает «Царьград».

Ранее Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что злоупотребление вредными продуктами питания вроде газировки, сладостей и кондитерских изделий может вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья.

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