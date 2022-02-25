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Андрей Бочкарев рассказал о пусконаладке оборудования стрелковой галереи на стадионе «Москвич»

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев рассказал о пусконаладке оборудования стрелковой галереи на стадионе «Москвич»
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Специалисты завершили работы по устройству стрелковой галереи на стадионе «Москвич» в Текстильщиках. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В стрелковой галерее выполнен монтаж 64 мишеней для стрельбы с дистанции 10 метров, 22 мишеней для стрельбы с дистанции 25 и 50 метров. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, — рассказал он.

По словам заммэра, в настоящее время на объекте подходят к завершению отделочные работы в подземной части и надземной части трибуны. Также специалисты монтируют ограждения на кровлях, лестницах и трибуне, проводят сборку мебели и комплектацию помещений.

Как отметил Андей Бочкарев, прилегающая территория благоустроена на 85 процентов. Здесь высадили деревья и кустарники, а с приходом потепления на стадионе появятся цветники.

Заммэра уточнил, что стадион «Москвич» введут в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Он добавил, что его вместимость вырастет на 20 процентов — до 4,2 тысячи зрителей.

— Его инфраструктура будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд, — подчеркнул Андрей Бочкарев, отметив, что легкоатлетическое ядро стадиона сохранят и модернизируют.

Архитектурной особенностью стадиона станут его трибуны. Его пять секторов окрасят в цвета олимпийских колец — синий, черный, красный, желтый, зеленый.

Ранее сообщалось, что легкоатлетический комплекс «Авангард» в Перове превратят к 2023 году в современный спортивный кластер. Согласно проекту, «Авангард» будет включать стадион с трибунами и легкоатлетическим ядром, многофункциональный спортивный узел с воркаутом, а также различные спортивные площадки. Комплекс превратится из запущенной территории в активно развитую благоустроенную зону.

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