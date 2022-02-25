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«Прирученный волк»: врач рассказал, чем опасны новые мутации коронавируса

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Эксклюзивы ВМ
Общество
«Прирученный волк»: врач рассказал, чем опасны новые мутации коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-вирусолог Геннадий Викулов. По его словам, куда опаснее может стать мутация гибрида «омикрона» и штамма «дельта» — так называемого «дельтакрона».

По словам эксперта, «дельтакрон», который получился в результате скрещивания двух штаммов, вобрал в себя худшие качества своего первого «родителя» — «дельты»:

— «Омикрон» в чистом виде неопасен и напоминает классическую ОРВИ. Но осложнения, которые возникают в виде пневмонии, очень высокой температуры, одышки, гипоксии и иных неблагоприятных последствий, — все это признак того, что человек заразился именно «дельтакроном».

По словам врача, вирус продолжает эволюционировать, и остерегаться стоит в первую очередь новых мутаций именно «дельтакрона»:

— Летальные исходы, которые могут быть среди заболевших, практически не имеют никакого отношения к «омикрону». Если человек в нынешних условиях заразился и, к большому сожалению, врачам не удалось его спасти, — это значит, что он был носителем «дельтакрона». Пациент вовремя не обратился в больницу, возбудитель из верхних дыхательных путей опустился вниз, вызвал пневмонию, а затем бактериальную инфекцию, что и привело к полному истощению организма и летальному исходу из-за острой дыхательной недостаточности.

В то же время эксперт отметил, что летальный исход грозит лишь тем, кто еще не получил защиту в виде вакцинации:

— Дело еще в том, что ныне имеющегося практически у всех наших граждан Т-клеточного иммунитета к COVID-19, который мы получили разными путями — после болезни через антитела и с помощью укола, достаточно, чтобы противостоять «омикрону» или «дельтакрону» и не умереть. Прогноз на данный момент следующий: коронавирус с нами останется, эпизодические подъемы заболеваемости мы будем наблюдать, но уже можно сказать, что нынешний вирус — это «прирученный волк», который время от времени больно кусается, но он уже наш. Если и стоит остерегаться, так это новых мутаций «дельтакрона», который сохранил в себе опасные свойства индийского варианта болезни. Но, опять же, вакцинированным людям эти мутации особо не грозят.

Эксперт напомнил, что с эволюцией вируса вакцины тоже будут видоизменяться, дополняться, и в арсенале медиков появятся еще и другие эффективные противовирусные средства. Врач также отметил, что одним из вариантов полной защиты от коронавируса можно считать применение бустерных прививок:

— Уже доказано, что после двух векторных вакцин использование третьей резко повышает уровень антител и создает дополнительную защиту.

В то же время специалист отметил, что перед третьей вакцинацией лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализ на антитела.

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