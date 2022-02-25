В НАСА заявили о продолжении работы с Роскосмосом на фоне санкций

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НАСА продолжит сотрудничество со всеми международными партнерами в космической отрасли, в том числе с Роскосмосом, для обеспечения безопасной работы МКС, сообщили представители ведомства.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры не затрагивают сотрудничество между США и Россией в гражданском космосе, никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземной станции не планируется.

Бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман пояснил, что «российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без двигательных установок, находящихся на российской стороне, поэтому стороны будут продолжать сотрудничество в этой сфере», передает Взгляд.ру.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.