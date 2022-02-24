Байден: Санкции коснутся космической отрасли РФ

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Антироссийские санкции будут касаться космической отрасли. Об этом в четверг, 24 февраля, во время своего выступления сообщил президент США Джозеф Байден.

— По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <...> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительным ударом по долгосрочным стратегическим амбициям (президента РФ Владимира — прим. «ВМ») Путина, — передает слова Байдена ТАСС.

До этого американский лидер объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразил мнение о том, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

24 февраля Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков. По его словам, американские санкции коснутся банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов.