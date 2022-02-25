Нутрициолог назвала самые необходимые БАДы для организма

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Превентивный нутрициолог, член Национального общества диетологов Иоланта Лангауэр в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие БАДы нужно принимать, чтобы поддерживать свой организм.

Эксперт объяснила, что лучше возмещать все дефициты полезных веществ питанием, однако в современном мире сделать это крайне сложно.

— Сейчас БАДы пить и модно, и нужно. Есть нутрицевтики, которые нужно ввести в рацион на постоянной основе. В первую очередь это магний. Особенно это касается детей, женщин и беременных. Тяга к сладкому, к шоколаду — это все признаки недостатка магния в организме. Можно принимать по 400 миллиграммов в сутки, — рассказала нутрициолог.

Второй необходимый для здоровья компонент — витамин D:

— Я бы рекомендовала принимать его в липосомальной форме и проверять его уровень хотя бы раз в год. Обычная дозировка для взрослого — 5000 единиц.

Еще один важный БАД — это омега-3, которая снижает воспаление в организме, а также витамины группы B, которые влияют на нервную систему. Восполнение этих дефицитов особенно необходимо после перенесенного ковида.

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