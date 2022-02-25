Андрей Бочкарев: Стройки Москвы работают в штатном режиме и в соответствии с графиком

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Работы на стройках в Москве ведутся в штатном режиме и в соответствии с намеченным графиком. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работа на всех столичных стройках идет в штатном режиме и в соответствии с намеченными планами и графиками. Ожидаем, что объем ввода недвижимости по итогам года составит около девяти миллионов квадратных метров, порядка половины этого объема придется на жилье, — рассказал заммэра.

По его словам, в Москве продолжается активное возведение объектов социальной инфраструктуры. До конца 2022 года планируется ввести более 100 новых соцобъектов, из которых порядка 40 — объекты здравоохранения, добавил Андрей Бочкарев.

До этого заммэра сообщил, что в столице на территориях бывших промзон в 2022 году введут в эксплуатацию 90 объектов общей площадью свыше 3,8 миллиона квадратных метров, в том числе социальную инфраструктуру: школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Часть этих объектов построят инвесторы, также они введут на этих территориях около 1,6 миллиона квадратных метров жилья.