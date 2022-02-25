Врач рассказала об особенности вакцинации подростков от коронавируса

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Заведующая отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы Светлана Глоба рассказала, как проходит вакцинация подростков от коронавируса.

Она отметила, что большинство подростков переносят вакцинацию без осложнений. У нескольких человек незначительно повышалась температура, была боль в месте введения препарата. Эти симптомы проходят через пару дней и не требует врачебного вмешательства.

Она пояснила, что после вакцинации все дети полчаса находятся в поликлинике. На случай экстренной ситуации сформирована аптечка неотложной помощи, она находится в прививочном кабинете. На следующий день медики обзванивают родителей, узнают о самочувствии подростков.

— Был такой ребенок, его после прививки мы на осмотр вызвали. Я думала, он подхватил какую-то инфекцию, но нет, это была реакция на вакцинацию. Все с ним нормально было. Ему дана рекомендация – перед ревакцинацией за один–два дня начать пить антигистаминные препараты, — отметила Глоба в комментарии ОСН.

До этого иммунолог Болибок рассказал, каким пациентам нужен индивидуальный план вакцинации от COVID-19.