Врач рассказала об особенности вакцинации подростков от коронавируса
Заведующая отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы Светлана Глоба рассказала, как проходит вакцинация подростков от коронавируса.
Она отметила, что большинство подростков переносят вакцинацию без осложнений. У нескольких человек незначительно повышалась температура, была боль в месте введения препарата. Эти симптомы проходят через пару дней и не требует врачебного вмешательства.
Она пояснила, что после вакцинации все дети полчаса находятся в поликлинике. На случай экстренной ситуации сформирована аптечка неотложной помощи, она находится в прививочном кабинете. На следующий день медики обзванивают родителей, узнают о самочувствии подростков.
— Был такой ребенок, его после прививки мы на осмотр вызвали. Я думала, он подхватил какую-то инфекцию, но нет, это была реакция на вакцинацию. Все с ним нормально было. Ему дана рекомендация – перед ревакцинацией за один–два дня начать пить антигистаминные препараты, — отметила Глоба в комментарии ОСН.
До этого иммунолог Болибок рассказал, каким пациентам нужен индивидуальный план вакцинации от COVID-19.