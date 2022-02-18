Иммунолог Болибок рассказал, каким пациентам нужен индивидуальный план вакцинации от COVID-19

В мире живет немало людей, для которых необходимо подбирать индивидуальный план вакцинации от коронавируса, чтобы защитить их организм от опасного заболевания. В противном случае прививка для них будет бессмысленной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, в число таких пациентов входят люди с низким уровнем иммунной защиты:

— К ним можно отнести людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и тех, чей организм с рождения слаб.

В этом списке также и те, кто прошел специализированное лечение препаратами, снижающими защитные функции организма, пациенты, прошедшие облучение и употреблявшие цитостатики.

Болибок заметил, что данная категория пациентов плохо реагирует на вакцину от COVID-19 и у них не вырабатывается иммунитет к смертельной болезни:

— После укола таким людям в период, когда должны выработаться антитела к коронавирусу, при обследовании их просто можно не обнаружить, потому что не выработались. Выход один — для этой категории пациентов составляется индивидуальный график вакцинации, который подразумевает определенный контроль за их состоянием, — не только за титром антител, но и в целом за состоянием иммунитета.

Для этого пациенту помимо укола делается расширенный анализ крови и берутся дополнительные биоматериалы, позволяющие установить общий уровень иммуноглобулина. После укола от коронавирусной инфекции пациенту назначаются дополнительные рекомендации и процедуры, позволяющие увеличить вероятность выработки необходимого уровня антител, заключил врач.