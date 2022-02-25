Эксперт рассказал, стоит ли брать ипотеку в ближайшее время

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что произойдет на рынке жилья в ближайшее время.

По словам эксперта, у застройщиков осталось всего четыре месяца, чтобы продать все по сегодняшним ценам без корректировки. В этом году ожидается существенная корректировка объема сделок на рынке и их сокращение.

Эксперт добавил, что в сложившейся ситуации брать ипотеку под 10–15 процентов годовых неразумно.

По его словам, наиболее правильным сценарием является отказ от покупки недвижимости и переход на найм жилья.

— Если нынешние ипотечники брали кредиты с фиксированной ставкой, то ничего страшного нет. А если она плавающая — это не очень хорошо. Если привязана к ключевой ставке Центробанка — то совсем плохо, — отметил эксперт в комментарии ОСН.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве зафиксировано рекордное количество договоров на покупку жилья.