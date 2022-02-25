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«Мне просто жить не хотелось»: Лера Кудрявцева рассказала о депрессии после ковида

Анна Михалюк

Общество
«Мне просто жить не хотелось»: Лера Кудрявцева рассказала о депрессии после ковида
Фото: Youtube/Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как переносит последствия ковида. Она призналась, что после болезни стала часто впадать в депрессию.

— У меня последнее время очень часто такое настроение и депрессия. Я после коронавируса поймала себя на мысли, что «полетела» вся. Я переболела, и через три месяца меня накрыло. У меня слетела нервная система. Я поехала в санаторий и встретила там очень много людей, у которых такая же проблема, — рассказала Кудрявцева в интервью для YouTube-канала «Начало».

Ранее ведущая страдала от депрессии и проходила терапию. Сейчас она самостоятельно старается справиться с недугом:

— У меня это уже было. Я знаю, что такое клиническая депрессия. Главное не слететь в нее, потому что ты ничего с собой не можешь поделать. Ты утром просыпаешься, и у тебя уже все плохо.

Кудрявцева рассказала, что как только замечает у себя симптомы, начинает больше читать о заболевании, прислушиваться к себе и настраиваться, что все будет хорошо, а плохое настроение — это временное явление.

Телеведущая в своем аккаунте Instagram высмеяла мужчин, которые мечтают о моделях из соцсетях, забывая о своих спутницах жизни.

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