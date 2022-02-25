Ученые собщили, что морские ветряные электростанции меняют Северное море

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Морские ветряные электростанции меняют Северное море. Об этом сообщила группа международных исследователей. Ученые обнаружили сдвиги в воздушных потоках и морских течениях связанные с морскими ветряными электростанциями.

Специалисты отмечают, что турбины инициируют снижение скорости ветра. При помощи компьютерного моделирования ученые оценили влияние станций на южную часть моря.

Анализ показывает связь между атмосферными следами и трансформацией в импульсном обмене между атмосферой и водой. Как следствие, это может повлиять на горизонтальные течения и расслоение воды. Это приводит к смещению средних температур и изменению распределения солености в районах ветряных электростанций.

Ученые отмечают, что трансформация, касающаяся течений и смешивания теплых и холодных вод, вероятно, повлияет на производство планктона и структуру пищевой сети, передает издание argumenti.ru.

До этого ученые заявили, что развитие атомной энергетики позволит снизить выбросы парниковых газов.