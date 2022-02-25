Движение ограничат на улице Волхонке в центре Москвы

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Волхонка Карта всех событий

Движение транспорта будет ограничено с 1 марта в районе улицы Волхонки. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Они продлятся до конца марта. Для проезда транспорта будет частично закрыта одна полоса в районе дома 6 по улице Волхонке, а также участок Знаменского переулка от дома 8/4, строение 1 по Колымажному переулку до одноименного переулка.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

До этого сообщалось, что с 1 марта по 28 августа на улице Дурова и в Ботаническом переулке будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. С 1 марта по 29 апреля и с 11 мая по 28 августа будут ведены ограничения движения на улице Дурова в районе дома 18, строение 1, по улице Гиляровского до дома 19, корпус 1, по проспекту Мира.

С 11 мая по 28 августа ограничение движения будет действовать на участке Ботанического переулка от дома 5 до Грохольского переулка с поэтапным занятием одной полосы.