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Движение на участке дороги на севере столицы будет ограничено с 1 марта

Виктория Храменкова

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Движение на участке дороги на севере столицы будет ограничено с 1 марта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С 1 марта по 28 августа на улице Дурова и Ботанического переулка будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

— С 1 марта по 29 апреля и с 11 мая по 28 августа будут ведены ограничения движения на улице Дурова в районе дома 18, строение 1 по улице Гиляровского до дома 19, корпус 1 по проспекту Мира, — следует из сообщения.

С 11 мая по 28 августа ограничение движения будет действовать на участке Ботанического переулка от дома 5 до Грохольского переулка с поэтапным занятием одной полосы.

Помимо этого, будет ограничено движение на пересечении Ботанического переулка и Грохольского переулка с сохранением количества полос. Еще будет ограничено движение транспорта на пересечении Астраханского переулка и Большого Балканского переулка с сохранением существующего количества полос.

До этого в дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая.

Так, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.

Также с 1 марта движение на участке улицы Щипок будет временно перекрыто.

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